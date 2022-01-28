Канберра, , 14:16 — REGNUM Международные границы Австралии могут вновь открыться «задолго до Пасхи». Об этом, как передает телеканал Sky News, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции, которая состоялась 28 января.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

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Международные границы Австралии были закрыты по крайней мере с февраля 2020 года, но недавние изменения ослабили ограничения для некоторых обладателей виз.

Гражданам Австралии, владельцев постоянного вида на жительство, их семьям и путешественникам из Сингапура, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи разрешен въезд в страну с конца прошлого года.

Однако из-за нехватки квалифицированных кадров по всей стране, охватившей основные отрасли, бизнес требует полного открытия международных границ.

В свою очередь Моррисон отказался называть точную дату, но подчеркнул, что это произойдет в ближайшие месяцы.

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