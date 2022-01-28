Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM Многие предприниматели Казахстана поддержали создание президентского общественно-социального фонда «Қазакстан халкына» и внесли в него деньги, но есть и те, кто этого не сделал. С таким заявление выступил на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? — возмутился Токаев. — Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос».

Президент добавил, что планирует издать соответствующий указ, который будет регламентировать участие крупного бизнеса в благотворительности.

Стоит отметить, фонд «Казакстан халкына» был создан в январе 2022 года. Токаев заявил, что в его задачу входит поддержка социально уязвимых слоёв населения в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также из фонда будет оказана помощь тем, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях.

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