Канберра, , 14:14 — REGNUM Посол России в Австралии Алексей Павловский отверг предположения о том, что наращивание военной мощи вдоль границы с Украиной является актом агрессии и свидетельствует о потенциальном вторжении. Павловский также обвинил Киев в саботаже условий Минских соглашений и предупредил страны Запада, что оказание поддержки Киеву «опасно» и может спровоцировать конфликт. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 28 января, передает телеканал Sky News.

Флаг России Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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«Мы поддерживаем Минские договоренности, мы хотим, чтобы они выполнялись, мы хотим, чтобы эти регионы имели особый статус внутри Украины — такова позиция правительства России», — сказал Павловский.

«Когда западные страны сейчас, в том числе и Австралия, выражают свою поддержку устно или материально, отправляя оружие на Украину, они подталкивают Киев к продолжению своей линии на саботаж [Минских соглашений] … Вот почему мы считаем, что такие выражения поддержки очень опасны, потому что они могут привести к провокациям, они могут привести к войне», — добавил посол.