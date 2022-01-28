Москва, , 14:13 — REGNUM Россия предлагает американским партнёрам прекратить все споры, связанные с дипломатической собственностью и численностью дипперсонала. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 28 января интервью российским радиостанциям.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе его встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве. Очередная встреча должна состояться в ближайшие две недели.

«Мы предлагаем обнулить всё, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата [бывшего президента США Барака] Обамы. Отменить всё, что началось с этого и что за этим последовало», — приводит слова Лаврова RT.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал хамскими угрозы американских властей заставить посла России Анатолия Антонова покинуть Вашингтон.

Читайте также: Лавров ответил на угрозы Госдепа выслать посла России из США