Белград, , 14:08 — REGNUM 16 января 2022 года в Сербии прошло голосование по вопросу внесения изменений в конституцию страны. Проведение референдума вызвало много вопросов: в печатных изданиях итоги голосования появились до закрытия участков, жителям Косово и Метохии албанские власти запретили волеизъявление, а отсутствие явочного ценза привело к тому, что важнейший для страны вопрос решили всего 20% граждан.

Сербия

Запад и не думал скрывать своей заинтересованности в проведении референдума, который откровенно продавливала Венецианская комиссия, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Это подтверждается словами американского посла Кристофера Хилла о том, что «происходящее в Сербии — неотъемлемая часть стратегических целей США по активизации наших европейских альянсов, решению глобальных и региональных проблем».

В процессе подготовки к референдуму Вашингтон и Брюссель открыто поддерживали изменения в сербскую конституцию, многие граждане страны посчитали это очередным вмешательством и поставили в вину нынешним властям коллаборационизм и предательство интересов народа Сербии. Явка на голосование и его результаты предельно ясно показали кризис доверия к власти. Между тем уже в апреле страна будет выбирать президента и национальную ассамблею, а значит России пора заняться укреплением своих позиций и усилить собственное влияние.

Российский крупный бизнес уже давно инвестирует в экономику Сербии. ПАО «Газпромнефть» владеет нефтеперерабатывающим заводом и основным пакетом акций компании «Нефтяная промышленность Сербии». ООО «РЖД Интернешнл» реконструирует и модернизирует железнодорожную сеть страны. Белград регулярно закупает российское вооружение, а армии двух стран проводят совместные учения на регулярной основе.

В Институте РУССТРАТ напомнили, что Сербия является нейтральным государством, окруженным странами НАТО. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтеберг в очередной раз заявил о праве государств самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, а значит на вполне законных основаниях в Сербии могут быть размещены современные российские системы ПВО и другая техника.