Перт, Австралия, , 14:10 — REGNUM Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн подверг жесткой критике работу правительств восточных штатов по борьбе со вспышкой «Омикрона». Это произошло, когда в ходе пресс-конференции 28 января он представлял план по борьбе с коронавирусом в случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, передает телеканал Sky News.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн CPSU-CSA

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Макгоуэн отметил, что преимущество подхода правительства Западной Австралии заключается в том, что власти «способны смягчить проблемы, наблюдаемые в других юрисдикциях, за счет наличия правильных настроек в нужное время, а не резких изменений и быстрых колебаний, когда уже слишком поздно».

»Подходы в таких штатах, как Новый Южный Уэльс и Виктория, гораздо более вольные», — заявил Макгоуэн.

Он также указал, что ситуация с коронавирусом в его штате по-прежнему управляема.