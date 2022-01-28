Минск, 28 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Мысли у Александра Лукашенко посылать белорусских граждан воевать в другие страны нет, но есть намерение «на своей территории защищать себя».Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Мы взращены нашей землёй, неповторимой белорусской природой… пользуйтесь нашими самыми лучшими в мире продуктами — это не преувеличение», — сказал Лукашенко в своём выступлении.

После этого последовали аплодисменты и сразу же перешли к ответу на вопросы. Первый из них касался возможности отправки белорусских «мальчиков» воевать на Украину.

«Если надо — пойдут», — сказал Лукашенко.

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При этом он напомнил о своём выступлении, отметив: нигде и никогда он не говорил, что пошлёт на чужую землю воевать белорусских военнослужащих, за исключением двух поводов — нападение на Белоруссию и нападение на союзную Россию.

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