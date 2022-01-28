Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:05 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор по резонансному преступлению, совершенному в феврале 2021 года в городе Минеральные Воды. Была убита 19-летняя девушка. Напавшему на неё с ножом на одной из улиц города преступнику нужны были деньги.

Убийство publicdomainpictures.net

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

Как было установлено в ходе судебного заседания, 49-летний житель Краснодарского края освободился из колонии и ему были нужны деньги на дорогу домой. Ничего другого, кроме как напасть с ножом на молодую девушку, в голову уголовнику не пришло.

«Злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы и прибыл в город Минеральные Воды, откуда собирался ехать домой в Краснодарский край. Однако денег на билет у него не хватило, и он совершил нападение на девушку, похитив с ее сумки 10 тысяч рублей», — сообщили в СК по региону.

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