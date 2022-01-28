Минск, 28 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Не желает Россия поглощать Белоруссию, «и целей таких нет». Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул: «Не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Белоруссию!».

Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом России о формате Союзного государства. По словам руководителя постсоветской республики, Белоруссия и Россия «способны выстроить такую систему, которой позавидуют унитарные государства».

«Россия подставила капитально, находясь под санкциями, плечо нам», — напомнил Лукашенко.

Он также указал на подписание «союзных программ» и наработки двусторонних отношений, которые недопустимо терять. При этом «коллективный Запад» вынуждает Белоруссию и Россию быстрее решать вопросы двусторонних отношений, отметил Лукашенко. Он привёл пример — проект запуска высокоскоростной железной дороги, которая позволит за четыре часа доехать в Минск.

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