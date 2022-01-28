Лима, 28 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Перу потребуется не менее четырёх лет, чтобы соблюсти все условия, необходимые для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития, объяснил 27 января заместитель директора Центра налоговой политики ОЭСР Грейс Перес-Наварро. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

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Бывший министр экономики Перу Алонсо Сегуро считает, что затягивать процесс вступления на четыре года не обязательно — страна может решить все проблемы за более короткий срок.

Одним из обязательных пунктов вступления в ОЭСР является преобладание меритократии в государственном управлении. Кроме того, страна должна восстановить пострадавший в результате пандемии рынок труда, а также отказаться от ограничений по доступу к банковской тайны, продвигаемый в настоящее время конгрессом республики, поскольку основным ключом доступа к ОЭСР является финансовая и налоговая прозрачность.