Москва, 28 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по дороге на Олимпийские игры в Пекин пока не планирует посещать регионы, заявил 28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, пока таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли глава государства заехать в регионы России по пути в Пекин или обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности.

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