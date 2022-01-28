Москва, , 14:00 — REGNUM В России снова появилась новая мошенническая схема, позволяющая обнулить счет банковской карты. Методы, позволяющие обезопасить российских граждан, являются стандартными, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

«Самое главное — гражданам нужно критически относиться к любым подозрительным предложениям и проверка интернет-сайтов, ссылки на которые приходят от злоумышленников.

Кроме того, в случае, если на раннем этапе бдительность все же подвела человека, то выручить могут виртуальные платёжные карты и инструменты защиты на рабочих компьютерах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банк ВТБ предупредил о появлении новой мошеннической схемы. Суть ее заключается в том, что мошенники, посредством рассылки в соцсетях, мессенджерах, электронной почте, отправляют предложения о покупке билетов на концерты.

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