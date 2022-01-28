Минск, 28 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. «Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад в целях ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства», — заявил 28 января в Минске Александр Лукашенко при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он предупредил неназванных «литовцев»: «Не дай бог, вы развяжете войну вместе с другими прибалтийскими государствами — это будет означать конец вашей и государственности, и вашего развития». Лукашенко сообщил: «Пытаясь выгодно продать свои политические авантюры, литовцы — вразнос, притом в ущерб самим себе, в угоду США бросили перчатку даже великому Китаю, ввязались в противостояние с Российской Федерацией».

«Но попытки угодить кураторам — на грани уничтожения собственной государственности. В этих обстоятельствах мы исходим из того, что с Литвой надо разговаривать жестко, но прагматично, принуждая к выполнению договорных обязательств, отвечая на их действия соразмерно», — сказал Лукашенко.

Происки против России и Белоруссии реализует также наращивающая военную мощь официальная Варшава, отметил Лукашенко. Критикуя польские власти, он сказал: «Действует безапелляционно и бесцеремонно. Финансировала и снабжала ресурсами радикальную оппозицию, годами создавала координационные центры недавно провалившегося мятежа. Ладно бы у нас (вроде бы Белоруссия — это их земля) — влезли в Россию. Понятно: Россия — «враг», победить же Белоруссию невозможно, не победив Россию. Но даже в Казахстан влезли! Им-то что там надо?».

По словам Лукашенко, польская элита, замаранная в разделе Чехословакии вместе с гитлеровской Германией, присматривается к своим бывшим владениям в Западной Белоруссии и «сегодня уже и на нас смотрит через прицел, им нужна вся Белоруссия, а не только «восточные кресы».

«Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам», — сказал Лукашенко.

По его мнению, «коллективный Запад» стремится «утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство». Лукашенко указал на священность «славянского братства» и пообещал: «Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем!».