* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. После известия об отмене пресс-конференции Федерации журналистов в Кабуле, правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляет, что одновременная деятельность двух федераций — это неправильно. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Инамулла Самангани, сторонник жесткой линии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере в 28 января, что в Кабуле уже существует федерация журналистов действующих СМИ.

По его словам, в связи с наличием этой организации, в деятельности еще одной подобной структуры нет необходимости.

«Мы не считаем целесообразным функционирование второй федерации и включение в её состав представителей СМИ, деятельность которых была прекращена несколько лет назад или чьи должностные лица бежали из страны», — добавил он.

По словам Самангани, это вызовет нездоровую конкуренцию между СМИ.

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Заместитель пресс-секретаря правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнул, что если СМИ, деятельность которых приостановлена, хотят работать, они должны продлить свои лицензии, платить налоги и действовать в рамках закона о СМИ.

Ранее сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью угроз и давления отменили пресс-конференцию Федерации журналистов.