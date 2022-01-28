Астана, 28 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Государственные программы Казахстана по работе с молодёжью оказались неэффективны. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 28 января на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан».

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодёжи. В этом повинны как местные исполнительные органы, так и в целом система госуправления», — заявил Токаев.

Он отметил, что в молодёжном крыле правящей партии числятся более 100 тыс. человек, но это используется в должной мере. Президент призвал привлекать в партию лидеров, которые пользуются доверием у молодого поколения и готовы работать на пользу общества.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаева 28 января не съезде единогласно избрали председателем «Нур Отан». Это предложение выдвинул предыдущий лидер партии, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.