Москва, , 13:55 — REGNUM ФСБ еще изучает вопрос о майнинге и криптовалюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Андрей Луговой Ldpr61.ru

«Могу сказать, что никогда и нигде я не слышал, чтобы ФСБ выражала свою позицию как с точки зрения запрета, так и с точки зрения разрешения. Представители ФСБ, как и все остальные участники, занимаются изучением этого вопроса», — отметил Луговой.

Он также назвал фейком информацию о том, что ФСБ надавила на Центральный Банк с целью пролоббировать запрет криптовалют.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют до конца 2022 года.

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