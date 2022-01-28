Москва, 28 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. ФСБ еще изучает вопрос о майнинге и криптовалюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Ldpr61.ru Андрей Луговой

«Могу сказать, что никогда и нигде я не слышал, чтобы ФСБ выражала свою позицию как с точки зрения запрета, так и с точки зрения разрешения. Представители ФСБ, как и все остальные участники, занимаются изучением этого вопроса», — отметил Луговой.

Он также назвал фейком информацию о том, что ФСБ надавила на Центральный Банк с целью пролоббировать запрет криптовалют.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют до конца 2022 года.