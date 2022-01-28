Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Компания Apple тестирует в новой версии iOS 15.4 аутентификацию FaceID с маской на лице. Об этом 28 января пишет «Хабр».

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В бета-версии обновления устройство сканирует не всё лицо, а лишь область вокруг глаз пользователя. Включить функцию можно будет в настройках, однако она будет доступна для владельцев 12-ой модели iPhone и более новых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке. По итогам последнего квартала 2021 года она составила $123,9 млрд, превысив аналогичный показатель предшествующего года на 11%.

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