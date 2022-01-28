Минск, 28 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Бойкот со стороны ряда стран зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине возвращает нынешний мир в реалии холодной войны. Об этом 28 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики.

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«Говоря о спорте, придется констатировать, что спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что при этом для Белоруссии Олимпиада в Пекине является гарантией того, что спорт будет оставаться самим собой, а белорусские спортсмены смогут участвовать в состязаниях без давления и политических интриг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каких случаях возможно вступление республики в войну.