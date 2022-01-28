Бухарест, , 13:51 — REGNUM В уезде Муреш на северо-западе Румынии задержан местный фермер, подозреваемый в трудовой эксплуатации троих несовершеннолетних воспитанников двух региональных интернатов. Об этом 28 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Арест Victor

Согласно информации правоохранителей, мужчина якобы нанял подростков на сезонную работу, после чего запер их в подсобном помещении на своей ферме и в течение нескольких лет заставлял тяжело работать за еду. При этом наемные работники были лишены возможности общения с внешним миром.

В настоящее время ведется расследование деятельности задержанного лица.

По некоторым данным, он частично признал свою вину и согласился на сотрудничество с представителями прокуратуры. Если вина фермера будет полностью доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.