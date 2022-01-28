В Румынии задержан фермер, подозреваемый в эксплуатации детей
Бухарест, 28 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В уезде Муреш на северо-западе Румынии задержан местный фермер, подозреваемый в трудовой эксплуатации троих несовершеннолетних воспитанников двух региональных интернатов. Об этом 28 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.
Согласно информации правоохранителей, мужчина якобы нанял подростков на сезонную работу, после чего запер их в подсобном помещении на своей ферме и в течение нескольких лет заставлял тяжело работать за еду. При этом наемные работники были лишены возможности общения с внешним миром.
В настоящее время ведется расследование деятельности задержанного лица.
По некоторым данным, он частично признал свою вину и согласился на сотрудничество с представителями прокуратуры. Если вина фермера будет полностью доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.