Махачкала, , 13:51 — REGNUM В Дагестане выявлен факт незаконного оформления пенсии. В нем уличили бывшего начальника отдела назначения и перерасчета пенсий отделения ПФ в Акушинском районе. Благодаря ему незаконно стала пенсионеркой местная жительница, заплатившая за эту услугу 80 тыс. рублей. Оба соучастника стали фигурантами уголовного дела, сообщили 28 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе расследования, в 2018 году жительница Акушинского района обратилась к начальнику отдела с просьбой отправить ее на пенсию, хотя до наступления пенсионного возраста ей не хватало трех лет. Пользуясь правом доступа к электронным базам данных, чиновник внес сфальсифицированные сведения. Гражданка получила желаемое, а сотрудник ПФ — деньги за «работу».

Теперь один из них стал подозреваемым в превышении должностных полномочий и в получении взятки должностным лицом за незаконные действия, а другая — в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в даче взятки.