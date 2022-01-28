Минск, 28 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Александр Лукашенко удивлён участием белорусских предпринимателей и работников IT-сферы в массовых протестных манифестациях 2020 года. Об этом он заявил 28 января в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я собственными руками создавал этих «айтишников» и развитие частного предпринимательства», — поведал Лукашенко.

Он сообщил также, как удивился, когда они «вывалились» на протестные акции 2020 года. Лукашенко рассказал про «спящие нацменовские ячейки, которые в 2020 году хотели перевернуть страну».

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Лукашенко поставил вопрос: нам этот «Парк высоких технологий» сегодня приносит больше пользы или вреда?»

«Не пришло ли время нам в равные условия поставить наших айтишников?» — сказал Лукашенко, намекая на лишение особых привилегий IT-компаний.

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«Надо их поворачивать в сторону государства и народа», — сказал руководитель постсоветской республики.