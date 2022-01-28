Дарфур, Судан, 28 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Конфликт между арабскими и негритянскими племенами начался в регионе Западный Дарфур в Судане. Об этом 28 января сообщает Sudan Akhbar со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Steve Evans Повстанец. Южный Судан

По последним данным, жертвами столкновений стали девять человек. По меньшей мере 11 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

«С 20 января поступали сообщения об усилении напряженности в городе Аль-Джаббах и районе Кереник в Западном Дарфуре. Столкновения начались после убийства араба членом (африканского) племени масалит, после чего еще восемь человек погибли и 11 100 человек стали внутренне перемещёнными лицами», — говорится в заявлении управления.

Отмечается, что правительство Судана направило в регион дополнительные войска, однако ситуация в Западном Дарфуре остаётся напряжённой.