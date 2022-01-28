Москва, 28 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш дал интервью индонезийской телекомпании Metro TV. Об этом сообщается в официальном аккаунте посольства Индонезии в Москве в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Посол Индонезии заявил, что на Россию не сильно влияет напряженность в отношениях с Украиной.

«Общественная деятельность в России по-прежнему носит нормальный характер и на нее не сильно влияет напряженность в отношениях между двумя странами», — заявил посол Индонезии в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9905 носителей коронавируса.