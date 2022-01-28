Пенза, 28 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ввел дополнительные ограничения для детей. Он пояснил, что решению об ужесточении существующих мер профилактики предшествовали консультации с врачами и экспертами.

Иван Шилов, ИА REGNUM Олег Мельниченко

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Во-первых, дети пока не привиты и в данной возрастной группе нет коллективного иммунитета. Поэтому важно прервать цепочки заражения среди населения, отметил Мельниченко.

В связи с возросшей загруженностью педиатрической службы возникнет необходимость приостановки оказания плановой помощи детям. Это стало вторым мотивом для принятия дополнительных ограничений.

В третьих, потребовалось пресечь рост заболеваемости в системе дополнительного образования, а также в мероприятиях с участием детей. Иначе школы придется закрыть на карантин и перевести учащихся на дистанционное обучение, дополнил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, с 27 января несовершеннолетним жителям Пензенской области запрещено участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезд в составе спортивных команд на соревнования, а также посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие мероприятия.

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