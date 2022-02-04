4 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 12:22 — REGNUM Британская студия Roll7 наиболее известна в игровой индустрии как создатель OlliOlli — серии аркадных симуляторов скейтбординга с видом сбоку. Проекты этой франшизы позволяют без лишних усилий вытворять зрелищные трюки на доске и принимать участие в очень динамичных и эффектных заездах по трассам самого разного вида и наполнения. Спустя семь лет после релиза последней части серии (OlliOlli 2: Welcome to Olliwood) разработчики решают переосмыслить своё главное детище и выходят на рынок с OlliOlli World — фактически тем же проектом, но в куда более цветастой обёртке и с обилием небольших, но цепляющих «фишек».

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

Скейтбординг — новая религия

События OlliOlli World разворачиваются в Рэдландии (на сленге слово Rad означает «круто» или «офигенно») — волшебной стране, разделённой на пять больших регионов. Много лет назад эти земли создали небесные Скейтриархи. Божественные сущности, следящие за порядком и наделяющие всех жителей Рэдландии святым духом скейтерства.

Каждые несколько циклов Скейтриархи спускаются с небес на землю и пытаются отыскать нового Скейтмастера — шамана, который станет связующим звеном между богами и простыми людьми. А раз цикл Шифон, текущего Скейтмастера, подходит к концу, значит, на эту ответственную должность может претендовать новый герой. Например, персонаж игрока.

Так и начинается местный сюжет. Протагониста встречает разношёрстная компания фанатов скейтбординга и сразу же разглядывает в нём избранного. Теперь героя нужно научить разнообразным трюкам и отправить на встречу со скейтбогами — а для этого предварительно проехаться по всем пяти регионам Рэдландии и доказать своё мастерство в нескольких десятках небольших испытаний.

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

Меньше слов, больше дела

Наличие связной, хоть и очень простой истории в игре подобного толка несказанно радует. Цель героя хорошо прослеживается от начала и до конца, мотивируя игрока изучать местный мир и стремиться к дальнейшему прохождению. Все локации довольно логично вписаны в цельную структуру сюжета и соответствуют общему настроению OlliOlli World — совершенно несерьёзному и немного хулиганскому.

А вот персонажи, то и дело встречающие на пути главного героя, скорее огорчают, чем радуют. Команда Roll7 смогла придумать уникальный и запоминающийся дизайн вообще для каждого NPC в игре, но прописать для них столь же запоминающиеся характеры, к сожалению, не смогла. Поэтому игроку придётся постоянно выслушивать пустые и не несущие никакой важной информации диалоги в надежде поскорее перейти к прохождению уровня.

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

«Время приключений» передаёт привет

Впрочем, любые сюжетные недостатки — а придираться к сюжету в игре про скейтбординг вообще дело неблагодарное — с лихвой компенсирует яркий и эксцентричный визуальный стиль. Разработчики решили отойти от привычного «пиксельного» дизайна франшизы OlliOlli и фактически скопировали стилистику аниматора Пендлтона Уорда — создателя культового мультсериала «Время приключений» и не менее талантливых «Храйбрейших воинов».

Эта перемена точно пошла серии на пользу. Дизайн героев и окружения получился выразительным и обаятельным, а трассы — очень непохожими друг на друга. В сочетании с местным сюжетом у команды Roll7 получился по-хорошему безумный микс, развязывающий разработчикам руки в плане креатива и внедрения странных идей. Так, по уровням летают лупоглазые жабы верхом на шмелях, персонаж игрока старается дать как можно больше «пятюнь» резиновым котам, а на заднем плане то и дело мимо проходит антропоморфная мороженка или дерево. И ни на одном из этапов такое разнообразие чудаковатых деталей не отталкивает, а, наоборот, помогает проникнуться местной вселенной. Такова Рэдландия — и ты принимаешь её со всеми особенностями.

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

Твоё альтер-эго из мира скейтбординга

Красочный визуальный стиль помог разработчикам успешно внедрить ещё одну важную особенность — очень детализированный и до мелочей проработанный редактор персонажа. Своего уникального скейтера можно собрать из сотен комбинаций причёсок, цвета кожи, телосложения, одежды и настроек доски. И даже если целенаправленно выбирать самые глупые опции и наряды, то герой получится милым и симпатичным.

С одной стороны, наличие редактора позволяет индивидуализировать прохождение OlliOlli World, а с другой — мотивирует на выполнение различных побочных заданий и испытаний мастерства, так как наградами за них чаще всего являются новые стильные элементы гардероба. А ещё изображение вашего скейтера будут видеть другие игроки, проходящие тот же самый уровень, — поэтому нужно не отставать от моды и в любой ситуации стараться выглядеть круто.

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

Easy to learn — Hard to master

Геймплейно же OlliOlli World не стала новым словом для франшизы. Главный герой автоматически едет слева направо (в редких случаях — справа налево), а игроку при помощи движений левого стика на геймпаде нужно заставлять его выполнять различные трюки. Если отвести стик в одну из сторон и отпустить, то получится простенький трюк в прыжке. Если отвести стик, а после этого прокрутить его в пол-оборота — более сложное и зрелищное движение. При помощи таких же нехитрых манипуляций протагониста можно прокатить по отвесной стене или заставить скользить по длинным перилам.

Основа игрового процесса получилась очень доступной, но при этом глубокой. Новички в жанре смогут без каких-либо заморочек делать зрелищные трюки и наслаждаться происходящим на экране, а у «ветеранов» подобных игр всегда будет простор для дальнейшего роста мастерства. При этом сложность в OlliOlli World увеличивается очень постепенно и не заставляет геймеров страдать с первых же трасс. Когда будете готовы, тогда и получите настоящие испытания.

Стоит добавить, что условная регулировка сложности встроена и в сами локации. Иногда вам на пути будут попадаться развилки: одна дорога ведёт на короткую и безопасную трассу, а другая — на длинную и рискованную. И здесь уже игроку на ходу придётся делать выбор. Либо завершить уровень без потерь, но получить минимальное количество победных очков. Либо выбрать трудный путь, но собрать как можно больше бонусов и в итоге наград. Впрочем, никто не мешает сначала пройти игру, выбирая лишь лёгкие дороги, а потом вернуться и «добить» сложные участки.

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

OlliOlli World Скриншот из игры OlliOlli World

Сделаем скейтбординг снова великим!

OlliOlli World — это яркая и очаровательная игра, которая сможет с лёгкостью утянуть в свой безумный мир на несколько десятков часов. Простая в освоении и при этом предлагающая множество способов испытать себя, она позволяет побывать в шкуре настоящего скейтера-профессионала, делающего головокружительные трюки на огромной скорости. Если убрать из этой формулы пустых и раздражающих персонажей, то получается практически идеальный тайм-киллер для тех, кому интересен скейтбординг во всех его проявлениях.