Сеул, , 13:48 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль и кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна имеют равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 25 по 27 января среди 1000 человек, в поддержку кандидатов высказались по 35% респондентов.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль прибавил 2% голосов, а Ли Чжэ Мён — 1%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (15%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (4%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 42%. Не одобряют деятельность главы государства 51%.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 37%, оппозиционной партии «Сила народа» — 35%.