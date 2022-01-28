Сеул, 28 января 2022, 13:48 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль и кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна имеют равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 25 по 27 января среди 1000 человек, в поддержку кандидатов высказались по 35% респондентов.
По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль прибавил 2% голосов, а Ли Чжэ Мён — 1%.
За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (15%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (4%).
Между тем уровень поддержки действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 42%. Не одобряют деятельность главы государства 51%.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 37%, оппозиционной партии «Сила народа» — 35%.