Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана от правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества») не имеют авторитета в народе и должны исправлять данную ситуацию. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на XXI внеочередном съезде партии после его избрания председателем этой политсилы.

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«Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных сёлах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей», — сказал Токаев.

Президент заявил, что члены правящей партии должны активней участвовать решении социальных и экономических проблем в регионах. Также им нужно быть в авангарде борьбы с коррупцией, которая, как считает Токаев, и стала «спусковым крючком» массовых беспорядков в январе.

«Значок депутата — это не мнимый атрибут принадлежности к региональной элите и не пропуск в высокие кабинеты. Это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа», — заявил глава республики.

Он добавил, что нужно активизировать работу общественных приёмных и контролировать то, как ведётся работа по обращениям граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заяви, что правящую партию Казахстана необходимо трансформировать кардинальным образом.

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