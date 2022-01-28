Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине обсудит международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Конечно же, я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратегическая стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, и России с НАТО, и региональные проблемы», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, подчеркнул Песков, лидеры двух стран также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 4 по 6 февраля председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с другими лидерами стран мира, которые прибудут на зимние Олимпийские игры (ОИ) 2022 года в Пекине.

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