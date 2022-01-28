Варшава, , 13:47 — REGNUM Во время церемонии открытия третьего демографического Конгресса Польши, состоявшейся 28 января в Варшаве, президент республики Анджей Дуда представил предварительные данные последней переписи населения о численности населения республики. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Дуда сообщил, что согласно последней переписи населения, в Польше проживает 38 179 800 человек.

Анджей Дуда также выразил надежду, что данные переписи отразят реальное состояние польского общества и позволят определить изменения качества и уровня жизни в республике.

Президент добавил, что для него самое главное — «использовать данные переписи населения для проведения изменений в стране, результатом которых будет улучшение качества жизни граждан».

Последняя перепись населения в Польше проводилась с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.