Улан-Удэ, , 13:47 — REGNUM Руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии Александр Мартынов отправлен в отставку. Соответствующий указ глава республики Алексей Цыденов подписал 27 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Мартынов Агентство лесного хозяйства Бурятии

Согласно документу, контракт был расторгнут по инициативе самого чиновника в связи с выходом его на пенсию.

Напомним, Александр Мартынов возглавил агентство в 2017 году. В июне 2019 года против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, повлёкших за собой ущерб в 11,5 млн рублей и невосполнимый вред природе Байкала.

По версии следствия, руководитель РАЛХ отдал в аренду участок земли в центральной экологической зоне озера, а позже утвердил проект его освоения, который предусматривал сплошные вырубки лесов. Однако спустя полгода дело было закрыто из-за, как отмечалось, «коллизии законов».

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