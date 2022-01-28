Москва, 28 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Шутливое высказывание заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о возможности прокачки водки по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2) оценил 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, он «не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд», так как она скорее относится к критикующим Россию, а не к ее друзьям и добавил, что считает слова заместителя госсекретаря США шуткой, а не серьезным высказыванием.

«Она пошутила на реплику журналиста, а это не является заявлением», — сказал представитель Кремля.

При этом он призвал российских журналистов не относиться к указанному заявлению Нуланд серьезно и не «заходиться в экстазе».

«Хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ответ реплику одного из журналистов о возможности поставки водки по газопроводу «Северный поток — 2», так как он уже завершен, заявила, что это было бы неплохо.