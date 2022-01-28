Честер, , 13:43 — REGNUM Студенты Честерского университета в Англии получили предупреждение о «трудных разговорах» в книге «Гарри Поттер и философский камень». Об этом 28 января пишет The Sun.

Гарри Поттер Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США

По данным СМИ, студентам-первокурсникам, проходящим по программе первую книгу о Гарри Поттере, сказали, что произведение содержит «трудные разговоры о поле, расе, сексуальности, классе и идентичности». Молодым людям предложили обратиться к преподавателю, если книга их расстроит.

ИА REGNUM напоминает, что фантастический роман «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг вышел в 1997 году. Произведение разошлось тиражом более 120 млн экземпляров, став третьим бестселлером всех времен.

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