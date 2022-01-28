Горки-9, Московская область, , 13:43 — REGNUM Наркотрафик в Афганистане за 20 лет вырос почти в 40 раз, в этом смысле ситуация в стране — сверхдраматическая. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Он отметил, что в 2001 году в стране появились американцы, и все считали, что они «наведут с этим порядок». Однако триллионы долларов были потрачены, но бедность осталась той же, а поток наркотиков увеличился.

«И этот самый наркотрафик вырос приблизительно в 40 раз. В 40 раз!» — заявил Медведев.

Более того, отметил он, международный контингент закрывал на это глаза. Сейчас ситуация в стране очень сложная. Катастрофическая проблема — существование огромного корпуса «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На потраченные американцами за 20 лет деньги можно было бы превратить Афганистан в цветущий сад. Вероятно, эти деньги уходили на какие-то коррупционные сделки и просто бездарно расходовались, сказал Медведев.

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