Кабул, , 13:43 — REGNUM Недавно были опубликованы два «решения» двух местных чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни относительно судебного спора 31-летней давности в уезде Малистан, согласно которому жители Малистана должны заплатить 6 миллионов 250 тысяч афгани компенсации. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Суд

Письма подписаны маулави Баз Мохаммадом, начальником полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни, и маулави Убайдуллой Монтакимом, губернатором уезда Малистан; оба имеют угрожающий тон.

По словам местных жителей, этот иск был подан 31 год назад и зарегистрирован в 1990 году, но до сих пор ни один суд не вынес решения по этому поводу. В нем говорится, что тогда пропало стадо жителей уезда Аджристан, и они утверждали, что это стадо было украдено жителями Малистана.

Бездоказательный спор возобновился после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть в свои руки. Жители Малистана заявляют, что четверо малистанцев были убиты в Аджристане и что им полагается «плата за кровь».

По словам местных жителей, губернатор уезда Малистан изначально решил, что судебный процесс не будет урегулирован из-за срока давности. Но недавно начальник полиции провинции Газни направил письмо местным жителям, приказав им заплатить 6 250 000 афгани за 550 овец.

Он предупредил, что, если приказ не будет выполнен, будут приняты серьезные меры.

В отдельном письме губернатор уезда Малистан предупредил местных жителей, со ссылкой на приказ начальника полиции, что против них будет применена сила, если они не выплатят компенсацию в течение месяца.

Жители уезда называют это решение несправедливым. Высокопоставленные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле пока не дали комментариев.