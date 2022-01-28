Саратов, , 13:42 — REGNUM Россия до сих пор не может полностью оправиться от последствий нацистских зверствований. Об этом 28 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, член общественного совета министерства печати Саратовской области Николай Гурин.

Гитлеровцы в СССР

Он прокомментировал инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, обратившейся с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«13 с половиной миллионов погибшего мирного населения нашей страны — ужасающие цифры. Война велась на уничтожение нашего народа, на очищение территории СССР от «расово неполноценных» людей. Расстрелы, сожжения, виселицы, каторги носили массовый характер, да такой, что кровавый след нацистского пришествия тянется по сей день. Благодаря деятельности поисковых отрядов находятся новые массовые захоронения загубленных советских людей, дается правовая оценка произошедшему. И наконец-то вещи стали называть своими именами, это геноцид во всех его проявлениях. До сих пор наша страна не может оправиться от последствий нацистских зверствований, от колоссального демографического удара. Такие преступления не имеют срока давности», — сказал Гурин.

Эксперт отметил, что «готов подписаться под этим письмом».