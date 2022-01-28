Москва, , 13:41 — REGNUM Формируемая на протяжении последних двух лет Единая цифровая платформа, позволяет осуществить процесс объединения двух фондов — Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) — довольно быстро, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Отделение ПФР Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тем не менее, формирование специального закона, проработка деталей и прочие организационные вопросы могут занять еще порядка полутора лет.

Предполагается, что в связи с объединением увеличится размер предельной базы по социальным взносам. Она будет унифицирована с той, что сейчас используется в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Так в рамках обязательного социального страхования база страховых взносов составляет в настоящее время 1 млн 032 тыс. 000 руб. в год, а в системе ОПС — 1 млн 565 тыс. 000 руб. в год.

Когда база будет унифицирована в сторону повышения, то ряд социальных пособий, выплачиваемых из ФСС вырастет в 1,5 раза. На размер же пенсионного обеспечения этот процесс никакого влияния не окажет.

Для населения России объединение фондов позволит сформировать единый социальный профиль гражданина. Расширится объем информации об объеме социального обеспечения на портале Госуслуг.

Также увеличится размер социальных пособий, обеспечиваемых ранее ФСС, за счет увеличения базы страховых взносов.

Для государства при объединении двух фондов возникает также ряд преимуществ. Это лучший контроль денежных потоков, сокращение административных расходов, повышение прозрачности информации на всех уровнях за счет цифровизации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство РФ планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд.

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