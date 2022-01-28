Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Поисковое Движение России объявило о запуске проекта «Партизанский обоз». Посвящен он 80-летию первого продовольственного обоза, отправленного партизанами в блокадный Ленинград.

Ближний тыл советских частей под Ленинградом, 1943 год ИА REGNUM

Проект придумали новгородские поисковики — «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова», их поддержали администрации Псковской, Ленинградской и Новгородской областей и Фонд президентских грантов.

«Про эту уникальную страницу Великой Отечественной войны знают немногие, а хотелось бы, чтобы все, особенно молодежь! К концу зимы 1942 года партизаны и жители осажденных фашистами Новгородской и Псковской областей решили помочь блокадному Ленинграду и собрали обоз из десятков тонн продуктов. К ним присоединились и жители Ленинградской области. Обоз прошел длинный путь: лошади, поезда, полуторки по знаменитой Дороге жизни, и достиг осажденного города! И мы верим, что спас многие жизни. Важно знать, что Победа складывалась не только из ярких героических подвигов, но и вот из таких удивительных, благородных эпизодов», — рассказала ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

Участник проекта, поисковик Александр Горбачев рассказывает, что его прадед был председателем сельсовета в Дедовичском районе, когда война началась, ушел в партизаны. Под его руководством были собраны 20 повод для обоза и 5 тысяч руб для фонда обороны страны! Именно из деревни Дедовичи намечен старт проекта 5 марта, как это и было исторически.

«Мы хотим проехать через ключевые точки — города, поселки, деревни, напомнить, что жители этих районов участвовали в этой акции, дедушки и бабушки вкладывали свою лепту в этот обоз … хлеб, одежду, для того, чтобы помочь блокадному Ленинграду», — говорит председатель Совета командиров «Поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.

Проектом предусмотрены митинги, лыжный поход, будет даже театральная премьера, а завершится все большим мероприятием в Ленинградской области 29 марта — в тот самый день, когда обоз с продуктами добрался до осажденного города.