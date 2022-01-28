Ретроспектива: Партизанский продуктовый обоз снова доберется до Ленинграда
Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Поисковое Движение России объявило о запуске проекта «Партизанский обоз». Посвящен он 80-летию первого продовольственного обоза, отправленного партизанами в блокадный Ленинград.
Проект придумали новгородские поисковики — «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова», их поддержали администрации Псковской, Ленинградской и Новгородской областей и Фонд президентских грантов.
Участник проекта, поисковик Александр Горбачев рассказывает, что его прадед был председателем сельсовета в Дедовичском районе, когда война началась, ушел в партизаны. Под его руководством были собраны 20 повод для обоза и 5 тысяч руб для фонда обороны страны! Именно из деревни Дедовичи намечен старт проекта 5 марта, как это и было исторически.
Проектом предусмотрены митинги, лыжный поход, будет даже театральная премьера, а завершится все большим мероприятием в Ленинградской области 29 марта — в тот самый день, когда обоз с продуктами добрался до осажденного города.