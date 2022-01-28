Чебоксары, 28 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Чувашии выявили очередной конфликт интересов в органах власти, на этот раз — в Аликовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Надзорное ведомство выявило нарушения при проверке контрактов на содержание и ремонт дорог. По данным правоохранителей, в 2019 — 2021 годах между администрацией Аликовского района и индивидуальным предпринимателем заключены договоры на выполнение работ для нужд муниципалитета, а также муниципальные контракты. В прокуратуре уточняют, что договора были заключены на общую сумму 42 млн рублей.

«При этом индивидуальный предприниматель является близким свойственником главы администрации района, […] которым меры по урегулированию конфликта интересов не приняты», — говорится в сообщении.

По данному факту в адрес собрания районного депутатов внесено прокурорское представление о привлечении главы администрации к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в администрации Калининского района Чебоксар заместитель главы уволен с должности после прокурорской проверки. Связано это было с тем, что служащий, несмотря на предусмотренный законом запрет, продолжил работать председателем товарищества собственников жилья и являлся руководителем двух коммерческих организаций.

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