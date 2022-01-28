Ариф Асалыоглу, 28 января 2022, 21:33 — REGNUM Журналист и телепродюсер Седеф Кабаш, в отношении которой было начато расследование за «оскорбление президента», была задержана за высказывания в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана с экрана телеканала TELE1, а затем была арестована судом, куда ее направила прокуратура. После того как певица Сезен Аксу подверглась преследованию со стороны правительства за ее тексты, Седеф Кабаш в связи с критическими высказываниями в адрес Эрдогана была взята под стражу, доставлена в прокуратуру, а затем ее дело было передано в мировой суд. После того как Эрдоган принял участие в спорах относительно слов в песне, исполненной певицей Сезен Аксу пять лет назад, и, не называя имени, сказал: «Наша задача отрезать им языки», журналист Кабаш заявила: «Существует всем известная поговорка: «Если надеть на человека корону, он станет мудрее». Но на деле мы видим, что это не так. Можно привести противоположную по значению пословицу: «Если поселить крупный рогатый скот во дворце, он не станет королем, этот дворец превратится в хлев».

Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дебаты между правительством, журналистами и звездами шоу-бизнеса стали горячей темой для обсуждения в социальных сетях.

Журналист и телепродюсер Седеф Кабаш, узнав о выдаче на ее имя ордера на арест, опубликовала следующий твит в своем аккаунте в социальной сети:

@SedefKabas: «Если привести быка во дворец, он не станет королем, но дворец превратится в хлев». Черкесская пословица».

Модель Эбру Лидже опубликовала комментарий в ее поддержку:

@ebru_liice: «Чем больше будет таких смелых женщин, как ты, эта страна выйдет из тьмы на свет. Любим тебя @SedefKabas».

Руководитель юридической компании Селин Накипоглу публикует следующую информацию:

@selinnakipoglu: «Меру пресечения в виде выдачи ордера на арест, запрошенную прокурором в отношении Седеф Кабаш, два месяца назад другой прокурор не запросил в отношении отца, изнасиловавшего свою шестилетнюю дочь. Этот человек угрожал нам в здании суда, мы направили жалобу, однако его так и не задержали».

Председатель Республиканской народной партии (РНП) от Стамбула Джанан Кафтанджыоглу публикует следующую информацию:

@Canan_Kaftanci: «Седеф Кабаш в настоящее время содержится в отделении полиции Стамбула Ватан. Существует только одна причина, по которой ее взяли под стражу в то время, когда она даже не смогла дозвониться до своего адвоката посреди ночи, хотя было известно, что он приедет, если его позовут. Запугать и создать общество страха».

Седеф Кабаш
Седеф Кабаш
Цитата из видео twitter @SedefKabas

@Canan_Kaftanci: «Но вы должны знать, что в голосе Седеф Кабаш было больше грусти за офицеров, которые были вынуждены работать сверхурочно в этот час ночи, чем страха… Она очень смелая женщина!»

Ахмет Хасан Озкайя публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего высказывания:

@ahmethsnozkaya1: «Смысл брать показания в 10 часов ночи, а затем задерживать в 2 часа ночи на глазах у маленького ребенка — это не что иное, как месть».

Журналист и телепродюсер Айшенур Арслан публикует следующий комментарий:

@AysenurArslantv: «Седеф Кабаш арестована. Моя просьба, особенно к моим друзьям, работающим в СМИ, пока не задавать вопрос: «что такого она сказала, что ее арестовали?». Тем более не следует анализировать ее слова и говорить, что «она перегнула палку». Потому что это ничем не отличается от вопроса о длине юбки, в которую была одета изнасилованная женщина!»

Журналист Айше Хюр публикует следующий комментарий:

@HurAyse: «Женщина-журналист была арестована за то, что сказанную ею пословицу переквалифицировали в оскорбление. Будто стало известно, что она готовит взрыв бомбы, что она кого-то убьет, и поэтому ее обезвредили! И это в то время, как только вчера была убита медсестра руками разгуливающего на свободе криминального типа, имеющего 20 судимостей!»

Журналист, публицист Джан Дюндар публикует следующий комментарий:

@candundaradasi: «Прошло 24 часа с момента угрозы Эрдогана «вырвать язык» Сезен Аксу, прозвучавшей в стенах мечети. До сих пор не последовало реакции от лидера главной оппозиционной партии. Прошло 12 часов с момента проведения обыска в доме Седеф Кабаш посреди ночи и последовавшего за этим ареста. Лидер главной оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу все еще молчит. Чего же еще они ждут?»

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Tccb.gov.tr

Музыкант Тимур Сойкан публикует следующий комментарий:

@timursoykan: «Седеф Кабаш арестовали. Журналиста посадили за пословицу. При единоличном правлении, которое всех оскорбляет и разбрасывается угрозами, нет суда, есть только палка, которой бьют из Дворца».

Депутат от РНП Барыш Яркадаш публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@barisyarkadas: «Угрозы в адрес певицы Сезен Аксу… Арест посреди ночи журналистки Седеф Кабаш… Нападки в адрес телеведущего Угура Дюндара и осада телеканала TELE 1… Расследование в столичном муниципалитете Стамбула… Иск о закрытии ДПН… Все это происходит в Турции в 2022 году. Конечно, и эти темные времена тоже однажды закончатся… Должны закончиться…