Москва, 28 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Компетентный источник ИА REGNUM сообщил о том, что правоохранительные и надзорные органы могут рассмотреть вопрос об инициировании перед Следственным комитетом РФ вопроса о проверке Союза армян России (САР) на предмет попытки реабилитации нацизма и его пособников в связи с объявленной САР демонстрацией фильма о гитлеровском коллаборацисте Гарегине Нжде в Москве.

Гарегин Нжде после ареста

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 января, в День 30-летия Армянской армии Союз армян России проводит в Москве показ фильма «Гарегин Нжде». Фильм посвящён прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде, в годы Великой Отечественной войны пошедшего на службу Гитлеру против СССР. Показ фильма состоится в 17:00 в Молодёжном центре Союза армян России по адресу: Москва, ул. Советской Армии, 8.