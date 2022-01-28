Ставрополь, , 13:39 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году обеспечат бесплатными туристическими путевками свыше 2,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Право путешествовать по территории края получат учащиеся с 5-го по 9-й класс. Об этом сообщил министр туризма Ставрополья Кирилл Реут.

«Поездки будут оплачены из регионального бюджета. На текущий год уже заложена сумма свыше 10 миллионов рублей», — приводит слова министра «NewsTracker».

Денежные средства на бесплатные путевки для путешествия по Ставрополью будут выделены в том числе для детей, проживающих в детских домах, домах-интернатах, в социально-реабилитационных центрах, а также для детей, находящихся в семьях опекунов и в приемных семьях.

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