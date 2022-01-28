Триполи, 28 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Кандидат на президентских выборах в Ливии Саиф Аль-Ислам Каддафи, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, предложил свой план преодоления политического кризиса в стране. Об этом 28 января сообщает FawaselMedia.

Цитата из видео «ترشح سيف الاسلام القذافي.. عبء جديد على مفوضية الانتخابات» пользователя AL24news — قناة الجزائر الدولية. youtube.com Сейф-аль-Ислам Каддафи

По данным журналистов, Каддафи предложил перенести президентские выборы и безотлагательно провести парламентские выборы.

«Необходимо провести выборы нового парламента, чтобы избежать ситуации, грозящей войной или разделением страны и устранить все основания для появления нового «переходного этапа». Затем новый парламент примет необходимые меры для завершения процедуры президентских выборов», — заявил Каддафи.

Политик также обвинил нынешнее правительство Ливии в неспособности уважать волю избирателей и потакании интересам вооружённых групп, сорвавших проведение президентских выборов 24 декабря 2021 года.