Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества»), победив год назад на парламентских выборах, должна оправдать доверие граждан. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 28 января на XXI внеочередном съезде партии после его избрания председателем этой политсилы.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Моё убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше», — сказал Токаев.

Президент напомнил, что правительство республики отчиталось по итогам 2021 года, что 74% плановых индикаторов предвыборной программы партии уже выполнены, но, по его мнению, нет гарантий, что эти данные являются достоверными. Токаев отметил, что от выполнения данных перед выборами обещаний гражданам зависит «жизнеспособность» партии.

«Предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями», — заявил глава государства.

Он также заявил, что необходимо оптимизировать структуру правящей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаева единогласно избрали председателем «Нур Отан». Это предложение на съезде выдвинул предыдущий лидер партии, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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