Москва, 28 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Позиция Соединённых Штатов и их союзников в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове играет значительную роль для продвижения этого процесса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Флаги США и КНДР

«Если американцы и их союзники хотят переговоров о безусловном одностороннем разоружении КНДР с прицелом на последующую смену режима в этой стране, никакого диалога не получится», — пояснил в беседе с ТАСС дипломат.

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По его словам, если американская администрация всерьёз готова обсуждать законные озабоченности КНДР в сфере безопасности, шанс на возобновление шестисторонних (России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР) переговоров пока сохраняется. При этом Моргулов подчеркнул, что об открытости к диалогу Вашингтон заявляет, но только на словах, а не на деле.

«Чтобы сдвинуть дипломатический процесс с мёртвой точки, ключевое значение имеет не форма, а содержание, общее понимание повестки дня и конечной цели», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Северной Кореи не проявили интереса к предложениям США обсудить за столом переговоров разоружение и стабилизацию ситуации на Корейском полуострове. При этом он подчеркнул, что Вашингтон «чётко давал понять» Пхеньяну, что «готов обсудить эти вопросы за столом переговоров».