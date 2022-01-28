Москва, , 13:33 — REGNUM Возможность существования сил, желающих спровоцировать боевые действия вокруг Украины, не исключил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 28 января в интервью российским радиостанциям.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Со стороны Российской Федерации войны (с Украиной) не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (в ситуации с Украиной)», — сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Вашингтон использует президента Украины Владимира Зеленского и его режим для нагнетания ситуации вокруг России, подыгрывая в их русофобских начинаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное признание Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, и тогда все будет в порядке.