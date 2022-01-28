Сан-Сальвадор, 28 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Токсичное цветение водорослей, недавно обнаруженное в Сальвадоре, распространилось на побережье других департаментов страны. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на министра окружающей среды Сальвадора Фернандо Лопеса.

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По словам чиновника, так называемый «красный прилив», подтвержденный на побережье Ла-Либертада, достиг пляжа Лос-Кобанос — места, известного своим коралловым рифом и точкой наблюдения за китами.

«Наши сотрудники проверяют наличие токсичного «красного прилива» в разных точках побережья Сальвадора. Мы обнаружили пятно в районе природной заповедной зоны Лос-Кобанос», — сказал Лопес.

Директор отдела экосистем и биологического разнообразия министерства окружающей среды и природных ресурсов Мигель Гальярдо сказал, что выявленная водоросль — Pyrodinium Bahamense, которая классифицируется как токсичная, и, возможно, она уже поразила некоторые местные виды: «Мы продолжим расследование, чтобы определить уровень токсичности у пострадавших видов, поэтому предупреждаем население о необходимости быть бдительными. Мы проводим ежедневный мониторинг для информирования».

Органы гражданской обороны призвали население ограничить потребление некоторых морепродуктов — таких как устрицы, моллюски и мидии — во избежание отравления.