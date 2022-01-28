Иркутск, 28 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Дочерчивая жительница Читы перевела мошенникам почти пять миллионов рублей, взятых в кредит. Подробности сегодня, 28 января, сообщает ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Телефонный мошенник

В отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чите обратилась 65-летняя местная жительница и сообщила о хищении крупной суммы денег.

Полицейские установили, что еще в сентябре 2021 года женщине позвонили неизвестные и, представившись сначала работниками Центробанка, а затем сотрудниками ФСБ, сообщили о попытках злоумышленников похитить ее денежные средства.

На счету у читинки были сбережения в сумме около 700 тысяч рублей. Испугавшись за их сохранность, она выполнила указания звонивших и, сняв наличные, перевела их на якобы «безопасные счета», которые назвали злоумышленники. Через несколько дней потерпевшей вновь позвонили и сообщили о попытках злоумышленников оформить кредит на ее имя, предложив опередить мошенников и самой взять в кредит максимально возможную сумму, чтобы исчерпать кредитный лимит. Мошенники заверили ее, что, сохранив деньги на «безопасных счетах», они вскоре ей вернутся.

Женщина оформила шесть кредитов в разных банках на общую сумму более четырех миллионов рублей, в том числе под залог своей квартиры. Все деньги она перевела мошенникам. Прождав три месяца возвращения денег с «безопасных счетов», читинка поняла, что стала жертвой мошенников и обралась в полицию.

Сотрудниками отдела полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чите по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники убедив жительницу Забайкалья, что неизвестные оформили на её имя кредит на крупную сумму под залог квартиры, присвоили себе более трех миллионов рублей.

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